انتحار شخص بإطلاق نار في الموصل

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بانتحار شخص بإطلاق نار في مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً في الخمسين من العمر انتحر بإطلاق نار على نفسه داخل منزله في حي الأخاء بالموصل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتسجل المحافظات العراقية بين فترة وأخرى حالات انتحار لمواطنين من مختلف الأعمار، يعزوها أطباء إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي خلال السنوات القليلة الماضية.