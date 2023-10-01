بمشاركة 13 مليون طالب.. انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق

وقال المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، انطلق صباح اليوم"، لافتاً الى "توجه أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب إلى مدارسهم".وأضاف، أن "الوزارة عملت على إنجاز المرحلة الأولى من طباعة المناهج والشروع بالمرحلة الثانية التي ستوزع بشكل تدريجي بين المدارس".