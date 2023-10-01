السومرية توثق مشاهد بدء العام الدراسي الجديد في إحدى مدراس بغداد

السومرية نيوز – محليات



وثقت عدسة السومرية نيوز، صباح اليوم الأحد، مشاهد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، في إحدى مدراس العاصمة بغداد.



وتظهر الفيديوهات والصور، التي التقطتها عدسة السومرية، اصطفاف التلاميذ، وهم يحملون بأيديهم العلم العراقي، وسط تشجيع من إدارة المدرسة، وترحيب بالطلبة الجدد.



وفي وقت سابق من اليوم، انطلق، العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 في عموم محافظات العراق بمشاركة 13 مليون تلميذ وطالب. وفي وقت سابق من اليوم، انطلق، العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 في عموم محافظات العراق بمشاركة 13 مليون تلميذ وطالب.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، انطلق صباح اليوم"، لافتاً الى "توجه أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب إلى مدارسهم".



وأضاف، أن "الوزارة عملت على إنجاز المرحلة الأولى من طباعة المناهج والشروع بالمرحلة الثانية التي ستوزع بشكل تدريجي بين المدارس".



بدوره، أكد وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، أن العام الدراسي الجديد يحمل تطلعات وطموحات ملؤها الإصرار والعزيمة.



وقال الجبوري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، " يطيبُ لي ونحن نستقبل عاما دراسيا جديدا، حيث أتوجه إليكم جميعا بالتهنئة الخالصة والكلمات الداعمة بأن يكون عامكم حافلا بالمنجزات التربوية، عاما يحمل لنا تطلعات وطموحات ملؤها الإصرار والعزيمة".











