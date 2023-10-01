رئيس الجمهورية: النهوض بالتعليم أولوية لمستقبل مزدهر

وقال رشيد، في تدوينة، تابعتها السومرية نيوز: "بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، أتقدم بالتهنئة الى أبنائنا وبناتنا الطلبة وذويهم والى الاسرة التعليمية الموقرة"، متمنيا لهم "عاما دراسيا ناجحا وموفقا".وأضاف، ان "النهوض بالتعليم يعد اولوية لمستقبل مزدهر ينعم فيه بلدنا بالأمن والاستقرار"، مستدركا بالقول: "واجبنا جميعا دعم هذا المسار فبالعلم ترتقي الأمم".وفي وقت سابق من اليوم، انطلق، العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 في عموم محافظات العراق بمشاركة 13 مليون تلميذ وطالب.وقال المتحدث باسم وزارة التربية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، انطلق صباح اليوم"، لافتاً الى "توجه أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب إلى مدارسهم".وأضاف، أن "الوزارة عملت على إنجاز المرحلة الأولى من طباعة المناهج والشروع بالمرحلة الثانية التي ستوزع بشكل تدريجي بين المدارس".