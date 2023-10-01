المندلاوي يوجه دعوة للمعنيين بالقطاع التربوي

وقال المندلاوي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نبارك للهيئات التعليمية والتدريسية ولأبنائنا الطلبة الأعزاء في عموم العراق بدء العام الدراسي الجديد (2023-2024)، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، وأن يكلل سعيهم بالتميز العلمي خدمة لوطننا الحبيب الذي يعول على عقولهم في البناء والتقدم".ودعا المندلاوي، المعنيين بالقطاع التربوي، إلى "بذل مزيد من الجهود لتهيئة الظروف والأجواء التعليمية المناسبة".