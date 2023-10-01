نائب سابق يتعرض للضرب المبرح وسط بغداد (صور)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شجارا بالأيدي وقع بين النائب السابق كاظم الصيادي وعدد من الأشخاص ضمن ساحة عقبة بن نافع، بمنطقة الكرادة".وأضاف، أن "الشجار أسفر عن إصابة الصيادي بكدمات نقل على اثرها الى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج".ووفقا لإفادة الصيادي لمركز الشرطة، فإنه بعد اجرائه لقاءً تلفزيونيا، وخروجه من القناة في وقت متأخر من مساء أمس اعترضت طريقه عجلتان يستقلانها عدة أشخاص في شارع الكرادة 42.وأضاف أن أولئك الأشخاص قاموا بإنزاله من عجلته، واطلاق النار بشكل عشوائي، والإعتداء عليه بالضرب ليذهبوا بعدها إلى جهة مجهولة.ادناه نص إفادة النائب السابق كاظم الصيادي التي دونها مركز الشرطة بمحضر عقب الحادثة: