الموقف المروري.. بغداد تصحو على زحامات خانقة وحركة سير شبه متوقفة (صور)

السومرية نيوز – محليات



صحت مناطق العاصمة بغداد، اليوم الأحد، على زحامات خانقة وتوقف حركة السير في عدة تقاطعات؛ تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال مراسلنا، إن العاصمة بغداد شهدت زخامات خانقة وتوقف حركة السير، في الكثير من المناطق والتقاطعات.

وأضاف، أن سريع القادسية من تقاطع الجندي المجهول وصولا الى مدخل منطقة القادسية قرب قصر الزهور، شهد زحاماً، وحركة السير شبه متوقفة.

وأشار الى أن الطريق من جامع ام الطبول باتجاه ساحة النسور، وسط العاصمة، هو الاخر شهد زحاما خانقاً، مبيناً أن الزحام الأكبر حصل في جسر الجادرية باتجاه جامعة بغداد، والذي شهد حركة سير شبه متوقفة.



وذكر المراسل، أن حركة السير في تقاطع الشالجية والطوبجي، كذلك شهد زحاما خانقا، لافتاً الى أن هناك زحاماً بسيطاً في ساحة الحرية.



وبين أن مناطق الكرادة خارج، والمنطقة الخضراء، بالإضافة الى جسر المعلق، لم تشهد أي زحام، وحركة السير فيها طبيعية، مردفاً، أن حركة السير من جسر الطابقين باتجاه الدورة، طبيعية، الا ان هناك زحاماً خفيفاً في نزلة الجسر باتجاه ساحة الحرية. وبين أن مناطق الكرادة خارج، والمنطقة الخضراء، بالإضافة الى جسر المعلق، لم تشهد أي زحام، وحركة السير فيها طبيعية، مردفاً، أن حركة السير من جسر الطابقين باتجاه الدورة، طبيعية، الا ان هناك زحاماً خفيفاً في نزلة الجسر باتجاه ساحة الحرية.



واكد، أن السبب الأساس وراء زحامات اليوم في أغلبية مناطق العاصمة بغداد يتمثل بانطلاق العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، بالإضافة الى دوام موظفي دوائر الدولة الطبيعي. واكد، أن السبب الأساس وراء زحامات اليوم في أغلبية مناطق العاصمة بغداد يتمثل بانطلاق العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، بالإضافة الى دوام موظفي دوائر الدولة الطبيعي.



وفي وقت سابق من اليوم، انطلق، العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 في عموم محافظات العراق بمشاركة 13 مليون تلميذ وطالب. وفي وقت سابق من اليوم، انطلق، العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 في عموم محافظات العراق بمشاركة 13 مليون تلميذ وطالب.





