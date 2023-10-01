العراق يفتتح منظومة إصدار الجوازات الإلكترونية في الرياض

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ودعم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ووزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري، قامت سفارة جمهوريَّة العراق في الرياض بطبع وإصدار أول جواز سفر عراقيّ الكتروني، بحضور سفيرة جمهوريَّة العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية طالب السهيل وكادر السفارة المختص والفريق الفني المختص من وزارة الداخلية".وخلال الافتتاح، أعربت السفيرة السهيل عن "شكرها لمدير عام الجنسية والاقامة اللواء نشأت الخفاجي وفريقه الفني، الذين واصلوا جهودهم لتذليل العقبات الفنية لإطلاق هذه الخدمة لأبناء الجالية العراقيّة".