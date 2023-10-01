المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين للشهر الحالي

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة المحاسبة بالوزارة، باشرت باطلاق تمويلات رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي".وطالبت الوزارة، إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية، بـ"الاسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".ودعت كافة المتقاعدين المدني والعسكري "ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".بدوره، أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري.وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رواتب المتقاعدين المدني والعسكري، تم رفعها"، داعياً كافة المستفيدين من حاملي بطاقة نخيل، الى "مراجعة فروع المصرف ومكاتب الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية".