فاجعة جديدة في بابل.. وفاة عائلة كاملة إثر حريق التهم دارهم (صور)

وذكر مصدر محلي للسومرية نيوز، ان عائلة "صالح ابو قمر الجبوري" المتكونة من 6 اشخاص لقيت مصرعها بناحية المدحتية في بابل بسبب حريق التهم داره، مشيرا الى ان سبب الحريق كان عطب بأسلاك "السبلت" وبعدها تزايدت النيران والدخان ما شكل صعوبة بخروج العائلة.الصور ادناه:

هذا يأتي بعد أيام قليلة من فاجعة قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص واصابة العشرات.وأحصت مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية عام 2022 أكثر من 32 ألف حادث حريق، مع تسجيل -عام 2023- قرابة 19 ألف حريق حتى أغسطس/آب الماضي، وتسببت تلك الحرائق في مقتل نحو 850 عراقيا خلال السنوات الثلاث الماضية.