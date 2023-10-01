العراق وفرنسا يوقعان اتفاقية للتعاون العلمي والثقافي والبحثي

وأضافت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "اتفاقية التعاون الثنائي تعد جزءا من اتفاقية الشراكة التي وقعها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في 27 كانون الثاني 2023"، مبينة ان " وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وقع هذه الاتفاقية مع ممثل الحكومة الفرنسية إيريك شوفالييه".وأوضحت وزارة التعليم، إن "هذه الاتفاقية تتضمن إقامة الشراكات والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين ضمن مجالات العلوم والهندسة والبيئة وعلم الآثار والتراث والقانون واللغة الفرنسية وتبادل الزيارات للمؤسسات الأكاديمية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمشاريع البحثية المشتركة وتبادل المنح الدراسية وتطوير البرامج الخاصة بمنح الدكتوراه والإقامات العلمية".