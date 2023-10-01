بالصور.. تظاهرات في البصرة تستذكر "ثورة تشرين"

وقال مراسل السومرية، إن المئات من المواطنين خرجوا في تظاهرة بمحافظة البصرة لاستذكار "ثورة تشرين".وأشار مراسلنا، إلى أن القوات الأمنية وضعت اسلاكاً شائكة وحواجز على الطرقات المؤدية إلى مبنى ديوان محافظة البصرة في منطقة المعقل وسط المدينة.ويحيي ناشطو تشرين منذ 2020 ذكرى الاحتجاجات سنويا، وسط تحذيرات أمنية وإجراءات مشددة، ومن المتوقع أن يعيد الناشطون هذه الوقفة الاحتجاجية في تشرين الأول المقبل، او 25 من الشهر ذاته في بغداد والمحافظات.