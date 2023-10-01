نقابة المحامين ترد على انباء اختفاء 8 مليارات دينار

وجاء في بيان النقابة الذي ورد لـ السومرية نيوز، انه "لا صحة تماما لاختفاء 8 مليارات دينار في نقابة المحامين العراقيين، اذ لم يختف من أموال المحامين شيء".وأضاف ان "المقاطع المنشورة تتحدث عن واقعة أخرى واختلافات حادة ومشروعة بين مجلس النقابة في حين ان المراد من هذا الامر بحقيقته الإشارة الى وجود اختلافات حسابية في صندوق تقاعد المحامين المستقل تماما عن نقابة المحامين العراقيين إداريا وماليا".البيان ادناه: