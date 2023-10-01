اندلاع حريق بمحطة وقود في الموصل (فيديو)

اندلع حريق، مساء اليوم الأحد، في محطة وقود بمدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال مراسل السومرية، إن حريقاً اندلع في "بانزيخانة" في حي الميثاق بمدينة الموصل، لم تعرف بعد تفاصيل أكثر عن الحريق.

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع في (26 أيلول 2023)، داخل قاعة مناسبات في ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وفاة وإصابة المئات.