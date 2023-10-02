الأنواء الجوية توضح كمية الأمطار الساقطة ليلة أمس وتؤكد استمرارها الأسبوع المقبل

السومرية نيوز – محليات



نشرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأثنين، جدولا مفصلا عن كميات الأمطار الساقطة على البلاد خلال ليلة أمس، فيما أكدت تكرار زخات المطر لأيام متفرقة خلال الأسبوع المقبل، كما أشرت الى ان درجات الحرارة ستستمر بالانخفاض.



وأدناه الجداول:

