اخماد حريق اندلع في محال تجارية للأصباغ وسط بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقنا، تمكنت اليوم، من إخماد حريق اندلع في محال تجارية للأصباغ بمنطقة العلاوي وسط بغداد".وأضافت أن "الحريق أدى الى إلحاق أضرار مادية دون تسجيل أية خسائر بشرية"، مشيرة الى "فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه".