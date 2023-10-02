اغلاق معمل واتلاف 3 أطنان من المخللات غير الصالحة بمحافظة عراقية (صور)

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن" شعبة الرقابة الصحية في قطاع الصويرة للرعاية الصحية الاولية بقضاء الصويرة في محافظة واسط، قامت بإتلاف كميات كبيرة من المخللات (الطرشي) وذلك لعدم صلاحيتها للإستهلاك البشري".وأضافت، أن "العثور على معمل لإنتاج مادة (الطرشي) تم خلال حملة متابعة"، مبينة أن "فرق الرقابة قامت بمصادرة وإتلاف المواد الموجودة والمستخدمة في الإنتاج والبالغة (3) طن وغلق المعامل وفرض غرامات مالية بحق أصحابها".