الزحامات تخنق بغداد.. تفاصيل الموقف المروري في مناطق العاصمة (صور)

السومرية نيوز – محليات



شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الاثنين، زحامات خانقة وتوقف السير في اغلب المناطق والتقاطعات.

وقال مراسلنا، إن زحامات خانقة سيطرت على معظم تقاطعات ومناطق العاصمة بغداد، مبيناً أن سريع القادسية من تقاطع الجندي المجهول الى شارع المطار شهد زحاماً خانقاً، وحركة سير شبه متوقفة.

وأضاف، أن حركة السير في تقاطع مصفى الدورة شبه متوقفة، اما الطريق المار بمنطقة السيدية مروراً بجسر الجادرية، وصولاً الى تقاطع جامعة بغداد، فشهد زحاماً خانقاً، وسير السيارات بشكل بطيء.