النزاهة تضبط متهماً متلبساً بتسلم أموال لقاء وعد بالتعيين بوزارة التربية (فيديو)

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السومرية نيوز – أمن



أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأثنين، ضبط متهم متلبس بتسلم أموال رشوة مقابل وعود بالتعيين على ملاك وزارة التربية في بغداد.



وأدناه مقطع فيديو يوضح لحظة الاعتقال على المتهم:

