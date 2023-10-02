صلاح الدين.. السجن المؤبد بحق ارهابيين اشتركا بمهاجمة القوات الامنية

وذكر اعلام القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم الاول قام بالانتماء إلى عصابات داعش الارهابية وترديد البيعة وحمل السلاح والعمل معهم في جمع الزكاة والاشتراك في خطف أحد المواطنين في قضاء بيجي".وأضاف أن "المجرم الثاني اشترك بعمليات هجوم مسلح على القوات الامنية المتواجدة في قضاء ومصفى بيجي عام 2015".وأشار إلى أن "الحكمين بحقهما يأتيان استنادًا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".