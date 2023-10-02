اصدار احكام قضائية مختلفة بحق 4 تجار مخدرات في محافظتين

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمين بالسجن المؤبد بحق متهمين اثنين أحدهما كان يقوم بتأمين إحضار المواد المخدرة من محافظات الجنوب إلى بغداد، فيما يقوم الشخص الثاني بالشراء والترويج لها، لافتا أنه ضبط بحوزة الأول (22) كغم من مادة الكرستال المخدرة".واضاف أن "المحكمة نفسها حكمت على متهم ثالث بالسجن لمدة ست سنوات بحوزته (30) غم مع بايب زجاجي مهشم".وفي السياق نفسه أصدرت محكمة جنايات كركوك حكما بالسجن المؤبد على تاجر مخدرات ضبط بحوزته واحد كيلو غرام و(19) غم وتسعمائة ملغرام من مادة (المثيل امفيتامين) مع اركيلة الكترونية موصولة بأنبوب بلاستيكي وميزان الكتروني."وأضاف أن "الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".