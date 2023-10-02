حصيلة جديدة لضحايا "حريق الحمدانية"

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وأعلنت وزارة الداخلية، في مؤتمر صحفي أمس الأحد، نتائج التحقيقات في حريق الحمدانية، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الحريق بلغ 107 قتلى إضافة إلى 82 جريحا.وذكرت الوزارة إن "قاعة الحفلات في الحمدانية كانت مغلفة بمواد سريعة الاشتعال"، مضيفة أن "السبب الرئيسي في الحريق هو إطلاق الألعاب النارية داخل قاعة الحفلات".وأحالت الداخلية قائممقام الحمدانية ومسؤولين آخرين للقضاء على خلفية الحادث.وكان حريق قد اندلع في قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى، خلال حفل زفاف الثلاثاء الماضي، بحسب ما أعلنت السلطات.وفي وقت لاحق، الخميس الماضي، زار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المصابين وأسر الضحايا في شمال العراق.والتقى رئيس الوزراء بالمصابين وذوي الضحايا في مستشفى الحمدانية والمستشفى الجمهوري، وزار بعد ذلك دير مار بهنام للسريان الكاثوليك لتقديم تعازيه للضحايا.وأعلن رئيس الوزراء الحداد العام لمدة 3 أيام في العراق، أما في محافظة نينوى حيث وقعت الكارثة، فقد أعلن الجبوري الحداد لمدة أسبوع في أرجاء المحافظة.