العدل تحيل مسودة مشروع تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين الى مجلس الدولة

وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إنه "بعد مصادقة الوزير على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مسودة مشروع تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين في وقت سابق، تم احالته الى مجلس الدولة لاستكمال الاجراءات الاصولية لإصدارها، وذلك استنادا الى احكام المادة (٥) من قانون مجلس الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ المعدل".وأكدت الوزارة، أن "مشروع تشغيل النزلاء والمودعين يعد من اهم فقرات البرامج التأهيلية للنزلاء والتي تساهم بإعادة اندماجهم الى المجتمع وتشغيلهم مما يعود بالنفع العام للدولة والخاص للنزيل، وفق المعايير الدولة لحقوق الانسان".