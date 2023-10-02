التربية تتوعد المدارس بالمحاسبة حال خطت هذه الخطوة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزارة التربية توجه بمنع الادارات المدرسية مطالبة الطلبة والتلاميذ شراء الكتب المنهجية من الاسواق وتتوعد بمحاسبة المدارس المخالفة"، مؤكدة ان "عملية توزيع الكتب وطباعتها ستستمر لحين تسليم جميع الطلبة والتلاميذ".وأوعزت، "بتشكيل لجان متابعة من قبل المفتش التربوي والابلاغ عن اي حالة مماثلة مع الابتعاد عن اثقال كاهل الاهالي بالطلبات".