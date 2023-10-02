نقل الوجبة الثالثة من مصابين "حريق الحمدانية" للعلاج خارج العراق

وذكر المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، جرى مساء اليوم الاثنين، نقل الوجبة الثالثة من المواطنين الذين أُصيبوا جرّاء حادث الحريق الأليم، الذي وقع في قضاء الحمدانية (بغديدا) للعلاج خارج العراق، والبالغ عددهم (8) مصابين".وأضاف، ان " المصابين من محافظات نينوى ودهوك وأربيل مع مرافقيهم، يصاحبهم فريق طبي تخصصي"، مشيرا الى ان "العدد الكلي أصبح (20) مصاباً، نُقلوا ليتلقوا العلاج خارج البلد".