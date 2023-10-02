الحج والعمرة توجه دعوة للفائزين بقرعة حج هذا العام

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بحسب توجيهات رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي عن "البدء باستعداداتها المبكرة لموسم الحج المقبل، ودعت الفائزين بقرعة حج هذا العام والاعوام السابقة ممن لم يذهبوا للحج الى مراجعة مكاتبها من أجل تحديث بياناتهم ابتداء" من يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢٠٢٣/١٠/٤".وأكدت الهيئة "انه سيتم إرسال لجان التأجير المشكلة من قبلها الى المملكة العربية السعودية لتوفير جميع الخدمات للحجاج من (سكن ونقل وإعاشة) وبقية الخدمات الضرورية التي تليق بمكانة الحاج العراقي الكريم".الجدير بالذكر ان هيئة الحج العراقية حصدت في موسم الحج الماضي المركز الاول من بين بعثات العالم الإسلامي من خلال التقييم الذي أجرته السلطات السعودية لتنظيمها العالي في الالتزام والاستعدادت المبكرة التي اجرتها في اكمال التأشيرات والخدمات التي قدمتها للحجاج".