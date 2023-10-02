في بغداد.. معرض فني يحاكي "ما ورائيات وجوه"

احتضنت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، معرضاً فنياً حمل عنوان "ما ورائيات وجوه".

وتضمن المعرض الذي شهد حضوراً لافتاً من الفنانين التشكيليين والمهتمين بالشأن الثقافي، عرض (140) عملاً فنياً متنوعاً توزعت بين أعمال الرسم والنحت، جسد فيها الفنان ما ورائيات الوجوة بأشكال فنية متعددة في نسق إبداعي لافت.

وافتتح المدير العام العام لدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي معرض الفنان التشكيلي محمود عجمي، في معارض قاعة كولبنكيان التابعة لدائرة الفنون وسط بغداد.

وأكد العبادي خلال هذه المناسبة على "ضرورة دعم استمرار حركة العجلة التشكيلية العراقية وديمومة زخم تقدمها وإزدهارها، وبما يتناسب مع مكانتها العربية والعالمية وعراقة حضارة البلد التي تمتد لالاف السنين".

وشدد على "الدور الفاعل لعمل دائرة الفنون في تحقيق تلك الإهدف من خلال حرص تواجدها في عمق المشهد الثقافي وحضور النشاطات الفنية والفعاليات التشكيلية، إضافة الى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الثقافية والفنانين من اجل التعاون والعمل المشترك وبما يخدم الحركة الفنية".

من جانبه قال الفنان محمود عجمي، "ما ورائيات وجوه هي سكنات في ما ورائيات وجوه عصفت بذاكرتي السابحة في فضاءات عميقة عمق الذاكرة... تبحث عن مكنون حياتي عبر عيون تحدق في البعيد، استوطنت ذلك الوجود الحياتي".