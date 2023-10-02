"دوحي وبوحي".. عائلة بصرية فقيرة من دون منزل ومعيل (فيديو)

وأفاد مراسل السومرية في محافظة البصرة، بأنه الاخوة الثلاثة وهم فاطمة بعمر الـ16 عاماً ومصطفى 23 عاماً وعلي 21 عاماً، من منطقة خور الزبير التي تبعد عن مركز المحافظة بـ52 كم.وأضاف، انهم يسكنون في غرفة واحدة ويعانون من صعوبة الحياة ويناشدون المسؤولين بمساعدهم كونهم لا يملكون منزلا، مشيرا الى انه تم تسجيل راتب معيل بالرعاية لعلي وفاطمة واستبعاد مصطفى من راتب الرعاية والمعيل.وقال الأخ الأكبر مصطفى لـ السومرية، "حالتنا المادية ضعيفة جدا وناشدنا كثيرا واغلب المسؤولين وعدونا بايصال اصواتنا الى الجهات المعنية لكنهم لم يوفوا بوعودهم"، مطالبا الجهات المعنية بـ"راتب شهري لأعانتهم".وفيما اكد، علي الأخ الأصغر، انه "قدم على راتب من الرعاية الاجتماعية لكن اللجنة قيمت نسبة العجز 60% وبعدها قام بإعادة استئناف قرار اللجنة وتم رفع النسبة الى 70 %".