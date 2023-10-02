الصحة ترد على نائب سابق بشأن "حريق الحمدانية": هذا ما قدمناه

ردت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، على حديث للنائب السابق جوزيف صليوا بشأن الحريق الذي اندلع في قاعة مناسبات في الحمدانية بمدينة الموصل قبل أيام.

وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تسجيلا فديويا للنائب السابق جوزيف صليوا يدّعي فيه التقصير في تقديم الخدمات الطبية لمصابي حادثة الحمدانية وعدم توفّر بعض الفقرات العلاجية وغيرها من معلومات غير دقيقة وغير حقيقية ولا تمت للواقع بصلة".

وأضاف البيان "منذ اللحظة الاولى لوقوع الحادث الأليم استنفرت الوزارة كافة جهودها داخل وخارج المحافظة وارسلت شحنات متعاقبة من الادوية والمستلزمات الطبية والملاكات المتخصصة وسيارات الإسعاف لدعم دائرة الصحة في المحافظة وتمت المتابعة شخصيا وميدانيا من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الذي أشرف بنفسه ولمدة ثلاثة أيام متعاقبة من داخل المدينة على الجهود المقدمة للتعامل مع الحادثة من حيث توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وكافة الاحتياجات الأخرى".

ولفت البيان الى أنه "لم يُشاهد حينها النائب السابق في أي مؤسسة صحية ولم يُقدم من قبله اي جهد معنوي او مادي للمساهمة في التعامل مع الحادثة ولم يكن هناك اي نقص في الادوية والمستلزمات الطبية او نقص في وجود الملاكات الطبية والصحية وكل هذه الحقائق موثقة بشكل رسمي دقيق وبالارقام، واشاد جميع المعنيين بجهود وزارة الصحة ومن ضمنهم منظمة الصحة العالمية وببيان رسمي منشور".



واعتبرت الصحة أن "مثل هذه الادعاءات الزائفة التي توظف مشاعر المواطنين سيّما ذوي الضحايا والمصابين تندرج ضمن الدعايات الانتخابية والحملات السياسية لأغراض شخصية وتهدف الى تضليل الرأي العام والغبن والتقليل من جهود ملاكات وزارة الصحة من محافظة نينوى والمحافظات الاخرى واقليم كردستان الذين لم يتأخروا في تقديم كل ما يلزم".



وأكدت الوزارة "استمرار الجهود والمتابعة الدقيقة لحالات جميع المصابين وعلاجهم وتأهيلهم داخل وخارج العراق وبإشراف ومتابعة مستمرة من قبل وزير الصحة شخصيا"، مضيفة أنها "تحتفظ بكامل الحق القانوني لمقاضاة كل من يعمل على نشر معلومات غير دقيقة وتحريضية تهدف الى تضليل الرأي العام".

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع في (26 أيلول 2023)، داخل قاعة مناسبات في ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وفاة وإصابة المئات.