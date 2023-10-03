أجواء شتوية تُرطب سماء العراق.. تساقط زخات مطر وارتفاع بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وتابع أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأوضح أن "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".