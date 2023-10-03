اعتقال ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية متلبساً بجريمة الرشوة (فيديو)

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فريقاً من قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد تمكَّن من الإطاحة بضابطٍ في وزارة الداخليَّة برتبة (رائد)، متلبساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة، مُوضحةً أنَّ الفريق بعد القيام بالمراقبة ونصب الكمين تمكن من الإيقاع بضابط تحقيق في مركز شرطة البياع أثناء تسلُّمه مبلغاً مالياً من أحد المواطنين؛ لقاء تمشية دعوى تخصُّه في مركز الشرطة".وأضافت إنَّه "تمَّ تدوين أقوال المُتَّهم الذي تمَّ ضبطه؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وإيداعه في أحد مراكز الشرطة؛ تمهيداً لعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة بحقه.وتابعت إنَّ "فريق التحرّي، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري - الرصافة الثانية، تمكَّن من ضبط (٦) مُتَّهمين يقومون بترويج المعاملات دون وكالاتٍ أصوليَّة أو صفةٍ رسميَّةٍ تُخوّلهم مراجعة المُديريَّة"، مُنوّهة بأنَّ "من بين المُتَّهمين المضبوطين موظفاً يعمل في مكتب العلاقات والإعلام في وزارة الزراعة ومحامٍ".ونوَّهت بـ"ضبط مبالغ ماليَّةٍ بحوزة بعض المُتَّهمين، ومعاملات عقاريَّة، وبيانات خاصة بعقارات، واستمارات فتح بيانات، فضلاً عن خارطة عقارات ومستمسكات شخصيَّة أصلية".