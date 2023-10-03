رئيس الجمهورية مهنئاً بالعيد الوطني: مسيرة مشرفة تستوجب تحقيق تطلعات شعبنا

السومرية نيوز – محليات



هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، بالعيد الوطني لجمهورية العراق، فيما أشار إلى أن هذه المسيرة المشرفة تستوجب تعزيز التكاتف وتحقيق تطلّعات شعبنا.









وأضاف أن "هذه المسيرة المشرفة تستوجب تعزيز التكاتف لترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلّعات شعبنا في البنّاء والتقدم". وقال رئيس الجمهورية في تغريدة له على موقع "x"، تابعتها السومرية نيوز: "بحلول مناسبة العيد الوطني نهدي أبناء شعبنا الكريم أطيب التهاني والأمنيات، مُستذكرين نضالات الشعب بجميع مكوناته لنيل حقوقه المشروعة والعيش بكرامة".وأضاف أن "هذه المسيرة المشرفة تستوجب تعزيز التكاتف لترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلّعات شعبنا في البنّاء والتقدم".