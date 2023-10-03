بسيارة "برازيلي" موديل 87.. عراقي يسافر برا الى تركيا (صور)

وتباينت آراء المتفاعلين مع المنشور بين مؤيد للفكرة باعتبارها غريبة بعض الشيء ومغامرة جميلة، وبين من اعتبرها مجازفة نظرا لقدم موديل السيارة وعدم التأكد من قدرتها على السير لمسافات طويلة.. ولكن صاحب السيارة كان له رأي آخر وأكد ان سيارته مازالت بحالة جيدة رغم مرور هذه السنوات اذ انها كانت مخزنة ولم ترهقها شوارع العراق.وتعتبر سيارة "البرازيلي" ايقونة جيل الثمانينات من القرن الماضي، بعدما غزت شوارع العراق في تلك السنوات بعد ما تعاقد عليها وجاءت من مصانع "فولغسفاغن" الألمانية في دولة البرازيل.