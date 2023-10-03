التعليم تعلن فتح التقديم الى الدراسة المسائية لهذه الفئة

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "التقديم يشمل خريجي الدراسة الإعدادية والمهنية بفروعها وتخصصاتها كافة وخريجي اعداديات التمريض والقبالة والتوليد والوقفين والدراسات الاسلامية ومعاهد الحرف والفنون الجميلة من فئات ذوي الشهداء للقبول وفق التخصص المناظر".وبينت وزارة التعليم، أن "التقديم يكون الكترونياً وستتولى مؤسسة الشهداء المصادقة على بيانات الطلبة المتقدمين فيما سيتم إدخال درجات الاختبار من قبل الكليات والاقسام المشمولة بالقبول المباشر التي قدم اليها الطالب ضمن الاستمارة بعد إجراء المقابلة والاختبار".