استخراج رجل وهو حي بعد 40 يومًا من دفنه.. تعرف على حقيقة الفيديو المتداول

لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الادعاء المرفق مزيف، حيث أن الفيديو المتداول مكون من عدة لقطات، اللقطة الأولى تعود لفيديو قديم سبق أن تم نشره عبر اليوتيوب عام 2019، على أنه يعود لإخراج رجل من قبره بعد مرور 40 سنة عن وفاته من اجل انجاز سد صغير في منطقة (قلعة السراغنة) في المغرب.اما المقطع الثالث والذي يُظهر رجل يرتدي جلباب (دشداشة) مستلقي على سرير في المشفى فقد سبق أن تم نشره بتأريخ 22 أيلول 2023، أي قبل ايام من حادثة مقبرة فايدة في محافظة دهوك، ويعود المقطع لمعالجة رجل في مستشفى الشرقاط العام كان قد توقف قلبه عن العمل، وفقا للمجموعة.