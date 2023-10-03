فيديو هتافات لصدام في كربلاء يشعل مواقع التواصل.. هل حصل ذلك؟

لكن مجموعة التقنية من أجل السلام، المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أن "المقطع المتداول مزيف، إذ تم تركيب صوت عليه من فيديو آخر قديم سبق أن نُشر عام 2019 مرفق بنص: (تظاهر العشرات من سكان منطقة الدولعي شرقي بغداد، وهم يهتفون بحياة الرئيس العراقي السابق صدام حسين)".ومن خلال ملاحظة المقطع المتداول يتضح أن تصويره تم في محافظة كربلاء، كما ويظهر في المقطع جزء من مرقد الامام العباس عليه السلام مزين باللون الأحمر (وهو اللون الذي يتم رفعه خلال مراسم المناسبات الحزينة في شهر محرم وبداية شهر صفر)، أيضًا يتم ملاحظة المارة والأشخاص الظاهرين بالمقطع معظمهم يرتدي اللون الأسود والبعض منهم يحمل رايات خضراء، وهو ما يؤكد على أن المقطع قد تم تصويره في خلال شهر محرم أو خلال اربعينية الامام الحسين عليه السلام.حيث لم تتداول المواقع الاخبارية أي حادثة بشأن الهتاف باسم صدام حسين كما تم الادعاء.