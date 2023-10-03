الصحة تعلن حصيلة جديدة لفاجعة الحمدانية (صورة)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية الصحة في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة لضحايا حادثة حريق الحمدانية، مؤكدة ارتفاع عدد الوفيات الى 119 شخص.





وأدناه صورة توضح آخر حصيلة لأعداد المصابين والمتوفين والمسافرين للخارج لغرض العلاج: