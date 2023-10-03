احُترق قبل 5 سنوات وهذا بديله.. المباشرة بإزالة مبنى محافظة البصرة (صور)

السومرية نيوز – محليات



باشرت دوائر البلدية في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، بدهم وإزالة مبنى المحافظة الذي احترق قبل خمس سنوات.



وقال مراسلنا، إن مبنى محافظة البصرة، الذي احترق قبل قرابة خمس سنوات، تزامناً مع انطلاق التظاهرات، باشرت الحكومة المحلية بإزالته.

وأضاف، أن الحكومة المحلية وحسب المعلومات التي وردت لنا، ستعمل على إنشار برج تجاري؛ كون الأرض المبنية عليها البناية المحترقة، تعود عائدتيها للدولة، وهو ما يسمح لها بإنشاء ما ترغب به.



وبتأريخ 2022/08/26، كشف مدير قسم التخطيط والمتابعة في ديوان محافظة البصرة ولاء عبد الكريم إنه سوف يتم إزالة المبنى المحترق بالكامل والعمل مع مجلس القضاء الأعلى على إنشاء بنايتين بمستويات عالية لمحكمة البصرة قبل بطولة خليجي 25.



وقال عبد الكريم في تصريح صحفي إنه "إجراءات التسوية الرضائية بين قسم العقود في ديوان المحافظة والشركة المنفذة لمشروع بناية مجلس المحافظة بمنطقة الساعيـ تم استكمالها"، مبيناً ان "الشركة غادرت موقع العمل في بناية مجلس المحافظة الذي لم يكتمل ويتم الآن العمل على إجراء كشف تكميلي للأعمال المتبقية من أجل إعداد مخطط متكامل لها وتحال إلى شركة جديدة".



وبين إن "موقع المحافظة القديم الذي شهد عملية حرق أثناء تظاهرات عام 2018 كان في النية استبداله ببناية أخرى قبل إن يتعرض لذلك حيث تم انجاز أعمال تصاميم عام 2015 لمبنى جديد في المحافظة بطريق المدينة الرياضية".



واوضح عبد الكريم إن "التصاميم أنجزت بالكامل من قبل إحدى الشركات الإماراتية وهو جاهز للتنفيذ ولكن لعدم توفر السيولة المالية ولأن المحافظة لم تعتبره ضمن أولوياتها تأجل تنفيذه". وقال عبد الكريم في تصريح صحفي إنه "إجراءات التسوية الرضائية بين قسم العقود في ديوان المحافظة والشركة المنفذة لمشروع بناية مجلس المحافظة بمنطقة الساعيـ تم استكمالها"، مبيناً ان "الشركة غادرت موقع العمل في بناية مجلس المحافظة الذي لم يكتمل ويتم الآن العمل على إجراء كشف تكميلي للأعمال المتبقية من أجل إعداد مخطط متكامل لها وتحال إلى شركة جديدة".وبين إن "موقع المحافظة القديم الذي شهد عملية حرق أثناء تظاهرات عام 2018 كان في النية استبداله ببناية أخرى قبل إن يتعرض لذلك حيث تم انجاز أعمال تصاميم عام 2015 لمبنى جديد في المحافظة بطريق المدينة الرياضية".واوضح عبد الكريم إن "التصاميم أنجزت بالكامل من قبل إحدى الشركات الإماراتية وهو جاهز للتنفيذ ولكن لعدم توفر السيولة المالية ولأن المحافظة لم تعتبره ضمن أولوياتها تأجل تنفيذه".