مسؤول محلي يسرق 400 طن حنطة في ديالى

وأشارت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى "ضبط (9) كتبٍ صادرةٍ عن شعبة زراعة بلدروز تمَّ من خلالها سرقة (400) طنٍّ من بذور الحنطة عبر التلاعب والتزوير من قبل مدير شعبة الزراعة المُتَّهم المُكفَّل ومُوظَّفين في موقعي جرف النداف والنهروان التابعين لشركة ما بين النهرين العامة".وأضافت، أنَّ "فريق شعبة الضبط والتحرّي في مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى مُديريَّة تربية المُحافظة قام بضبط أصل أوليَّات عقدٍ لشراء مُبرّدات هواءٍ بمبلغ (99,180,000) مليون دينار، بعد أن بيَّنت أعمال التحرّي والتدقيق وجود مغالاةٍ في الأسعار ووصولات عروضٍ وهميَّةٍ".ولفتت إلى "ضبط أوليَّات مُساطحة عقارٍ تعود ملكيَّته إلى مُديريَّة بلديَّة خانقين؛ إثر كشف فريق عملٍ من ملاكات المكتب عن وجود مُخالفاتٍ في إحالته كمساطحةٍ تجاريَّةٍ، موضحةً أنَّ الفريق ضبط أصل كشفٍ تفصيليٍّ بقرضٍ منحه المصرف الزراعيُّ التعاونيُّ في المقداديَّة لأحد المُقترضين لحفر بئر، لافتةً إلى قيام مدير المصرف سابقاً باختلاس المبالغ المُسدَّدة من المُقترض، وعدم إيداعها في حساب المصرف".