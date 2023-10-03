تسجيل هزة أرضية في السليمانية

سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 3.7 درجات في كلار بمحافظة السليمانية.

وجاء في بيان لوزارة النقل، إن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية هذا اليوم الثلاثاء الموافق 3 تشرين الاول 2023 في محافظة السليمانية".

وأضاف البيان أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 08:57:56 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،7) درجة جنوب قضاء كلار من محافظة السليمانية"، مشيراً الى أنه "تم الشعور بها من قبل بعض المواطنين ولم تردنا اي خسائر تذكر".