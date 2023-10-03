بالفيديو.. هكذا احتفل البغداديون بالعيد الوطني

احتفل البغداديون، مساء اليوم الثلاثاء، بالعيد الوطني للعراق.

واحتشد المواطنون في مناطق متفرقة من العاصمة وسط استخدام الالعاب النارية.

ويحتفل العراق في الثالث من تشرين الأول من كل عام بالعيد الوطني للبلاد، وهو اليوم الذي حصل فيه العراق على عضوية الجمعية العامة ل‍عصبة الأمم عام 1932.