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اطلاق أربعة مشاريع جديدة لفك الاختناقات المرورية في بغداد

محليات

2023-10-03 | 15:59
اطلاق أربعة مشاريع جديدة لفك الاختناقات المرورية في بغداد
6,227 مشاهدة

أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، أربعة مشاريع جديدة ضمن لفك الاختناقات المرورية في بغداد.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن الأخير "أطلق، مساء اليوم الثلاثاء، أربعة مشاريع جديدة، ضمن الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".

وأجرى السوداني بحسب البيان "زيارة ميدانية إلى ساحة عدن التي تشهد أعمال تنفيذ إنشاء مجسر فوق فضاء الساحة على شارع الإمام موسى الكاظم بمسارين، وذلك ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية"، واطلع على "سير العمل والتقى العاملين ضمن الشفت الليلي الذي ينفذ المشروع، واستمع إلى شرح موجز عن مراحل العمل وأبرز الصعوبات والتحديات، ووجّه سيادته بمعالجتها".
 
وتضمنت المشاريع الجديدة، التي أطلقها السوداني في مناطق مختلفة من بغداد وفقاً للبيان، "مشروع إنشاء مجسر ونفق تقاطع الفنون الجميلة الذي يشتمل على مجسرين يربطان الطريق القادم من الجامعة المستنصرية بالطريق المؤدي إلى تقاطع الصرافية، وبالعكس، ويبلغ طول المجسر الواحد مع المقتربات نحو 400م وعرض 9م".

والمشروع الثاني "يتضمن تطوير تقاطع معسكر الرشيد مع سريع الدورة (مجمع المشن)، ويشتمل على إنشاء نفق بطول 470م بممرين للذهاب والإياب، يربط (طريق معسكر الرشيد والزعفرانية) مع (منطقة الكرادة)، وكذلك إنشاء مجسر over fly بطول 805م وعرض 9م يربط طريق بغداد الجديدة بمعسكر الرشيد والزعفرانية، بالإضافة إلى تطوير التقاطع السطحي الذي سيعمل بانسيابية عالية لخدمة سير المركبات في طرق (بغداد الجديدة-كرادة) (زعفرانية- بغداد الجديدة) و(كرادة - بغداد الجديدة)، وبمجموع أطوال تبلغ نحو 2كم للشوارع الخدمية".

في حين يشمل المشروع الثالث بحسب البيان "تطوير تقاطع قرطبة، شارع بور سعيد، وإنشاء مجسر قرطبة بطول 725م وعرض 18م بامتداد شارع بور سعيد، من نفق ساحة الطيران عبوراً لطريق محمد القاسم المجسر".

أما المشروع الرابع فيتضمن "إنشاء الطريق الرابط بين سريع محمد القاسم وطريق (كركوك- بغداد) مروراً بحيّ البساتين، ومدّ طريق سريع محمد القاسم ليتقاطع مع طريق السدة الذي يمتد ليتقاطع مع طريق (كركوك- بغداد) بطول يبلغ نحو (2.5)كم بممرين للذهاب والإياب"، كما يشمل المشروع "إنشاء مجسر على طريق قناة الجيش يعبر فوق سريع محمد القاسم، بطول ومقتربات تبلغ 700م".

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