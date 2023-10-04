مشاهد من العاصمة بغداد بعد هطول الأمطار

السومرية نيوز – محليات



شهدت العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء 4 تشرين الأول/أكتوبر 2023، هطول امطار متوسطة الشدة بعدة مناطق في العاصمة.



وتنشر السومرية نيوز، صوراً للأمطار الهاطلة على الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية.



الصور ادناه:

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، تساقطاً للأمطار وارتفاعاً جديدا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. وتوقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، تساقطاً للأمطار وارتفاعاً جديدا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

