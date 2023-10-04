القضاء يعلن تصديق اعتراف متهم بقتل عائلة وحرق جثثهم في بابل

وذكرت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المتهم أقدم على ارتكاب الجريمة بدافع السرقة وقام بحرق جثث المجنى عليهم بعد قتلهم".وتابعت المحكمة ان "جهود قضائية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أسهمت في القبض والتحقيق مع المتهم في اقل من 48 ساعة بعد الحادث".