الإعدام لمدان قتل استاذ جامعي في ذي قار

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان اقدم على قتل استاذ جامعي بالاتفاق مع ابن خالته والذي وعده بشراء شقة سكنية له في حال قام بالاشتراك معه بهذه الجريمة والتي نفذت امام منزل (المجنى عليه) واثناء خروجه للدوام الرسمي".وتابع أن "المحكمة أصدرت حكمها استنادا لاحكام المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49".