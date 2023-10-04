السوداني يوافق على تخصيص قطع أراض لمنتسبي القوات الأمنية والحشد الشعبي (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



حصلت "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، على وثيقة صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تبين موافقته على تخصيص وتوزيع قطع أراض سكنية لمنتسبي القوات الأمنية والحشد الشعبي.



أدناه نص الوثيقة:

