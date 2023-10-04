طقس العراق.. أجواء شتوية مع فرصة لتساقط أمطار خلال الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس اليوم يشهد تساقطاً للأمطار المتفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما تشهد المنطقة الجنوبية طقساً غائماً جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس"، مبيناً أن "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية وصحو اًفي المنطقة الجنوبية من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية من البلاد، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأضاف، أن "توقعات الطقس ليوم الجمعة، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشار البيان إلى، أن "يوم السبت، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى".وأوضح، أن "الحالة الجوية ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الوسطى".