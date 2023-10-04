تركيا تعلن استقبال 20 شخصا من مصابي حريق الحمدانية وتكشف عن حالتهم

السومرية نيوز – محليات



أعلن مستشفى غازي عثمان باشا الجامعي بمدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، وصول 20 شخصا من مصابي حريق قاعة الأفراح بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى.



وقالت كبيرة الأطباء في المستشفى، دريا بايرلي، إن "تركيا استقبلت ما مجموعه 20 مريضا، توفي اثنان منهم خلال الـ24 ساعة الأولى، وهناك 18 مريضا تحت العلاج".



وأضافت أن "11 مصابا منهم يرقدون في العناية المركزة"، مشيرة الى ان "أكثر من نصف المرضى مصابون بحروق بنسبة 40 بالمئة وأكثر".

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قبل أمس الاثنين (2 تشرين الأول)، نقل الوجبة الثالثة من مصابين "حريق الحمدانية" للعلاج خارج العراق.



يذكر أن حريقاً هائلاً وقع في (26 أيلول 2023)، داخل قاعة مناسبات في ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وفاة وإصابة المئات.