كلية الإعلام تعلن استحداث قسم الإعلام الرقمي وعودة الدراسات المسائية

وذكرت الكلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، أصدر توجيهاته بعودة الدراسات المسائية وافتتاح قسم الاعلام الرقمي في كلية الاعلام بجامعة بغداد، في خطوة مهمة لتطوير التعليم العالي وتعزيز دور الإعلام في العراق".وأضافت أن "الوزير قام مطلع الأسبوع الجاري بجولة تفقدية في أروقة كلية الاعلام، حيث افتتح متحف الكلية وقاعة الحرية، الامر الذي يعكس التفاني في تحسين بيئة التعليم وتعزيز دور الكلية في تأهيل الملاكات الإعلامية المحترفة في العراق".بحسب البيان، شدد العبودي، على "أهمية تزويد خريجي الاعلام بالمهارات والتدريب اللازم للعمل في المؤسسات الإعلامية"، مشيراً إلى "أهمية تطوير المناهج الدراسية لتشمل مفاهيم وأساليب الاعلام الرقمي الحديث".الى ذلك، أعرب عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد عمار طاهر محمد، عن "تقديره لهذا القرار الهام والاهتمام الاستثنائي الذي أبداه وزير التعليم العالي بالكلية الرائدة في العراق"، مؤكداً أن "هذا الاهتمام يعكس أهمية الكلية ودورها البارز في تزويد الاعلام العراقي بكوادر مهنية متميزة قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في مجال الإعلام".