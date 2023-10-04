خلال أسبوعين.. إيقاف 38 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري في العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام أوقفت خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أيلول المنصرم (13) حالة ابتزاز الكتروني، و (25) حالة عنف أسري، وأعادت (8) أشخاص هاربين الى ذويهم".وأضافت، ان "الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين وقدمت دعمها النفسي والمعنوي لضحايا العنف والهروب، وتعهدت بتقديم الرعاية اللاحقة لهم".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، ايقاف 44 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري واعادة 9 هاربين الى ذويهم في بغداد وعدد من المحافظات من يوم 10 الى 20 من شهر أيلول الماضي 2023.وبشكل لافت، تنتشر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق، والتي تمارسها عصابات مختصة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى. وبينما تجتهد الجهات الأمنية في السعي للحد من الظاهرة وتحجيمها، إلا أن ضعف التقنيات الإلكترونية يحجم من إمكانية السيطرة عليها.كما تسجل الجهات المختصة ازدياداً في عدد حالات العنف الأسري، تصل إلى مستوى ارتكاب جريمة القتل، فيما تحاول الجهات المختصة معالجة هذه الظاهرة عبر اتخاذ عدد من الإجراءات الحازمة.